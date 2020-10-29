وكالة أنسا تقدم منصاتها الرقمية للمسارح

أنسامد - 29 أكتوبر / تشرين الأول - قال رئيس التحرير لويجي كونتو ، إن وكالة أنسا ANSA، أكبر وكالة أنباء في إيطاليا ، تقدم منصاتها الرقمية للمسارح والهيئات الثقافية الإيطالية لاستضافة العروض والفعاليات من اليوم حتى 25 نوفمبر ، عندما ينتهي إغلاق الحكومة للمسارح بسبب فيروس كورونا يوم الاثنين.



وقال كونتو: "لقد بدا لنا أنه من الواجب علينا دعم جهود أولئك الذين في هذا الوقت العصيب من الحياة الثقافية للبلاد لا ينوون وقف أنشطتهم".



وتابع: "بنفس روح الخدمة كما هو الحال دائما ، نأمل أن نقدم مساهمة لعالم الثقافة الإيطالية وأيضًا إمكانية متابعة العروض والفعاليات الثقافية لملايين الملاحين الذين يطلعون أنفسهم كل شهر على Ansa. ذلك ".



جاءت خطوة أنسا في أعقاب نداء من وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني إلى عالم الإعلام لإعطاء مساحة أكبر للفعاليات الثقافية.



في 24 نوفمبر ، في منتصف الليل ، ستبث ANSA في بث مباشر حدث ماراثون بمناسبة إعادة افتتاح المسارح التي تنظمها جمعية المسارح الإيطالية الخاصة ، ATIP.



سيتم بث الأحداث والعروض على صفحات "الثقافة" على موقع انسا .



وشكر فرانشيسكيني وكالة أنسا على مبادرتها.



وأشار "شكرا لوكالة أنسا ، التي حتى في هذه اللحظة الصعبة للغاية لا تتخلى عن دورها كوصي على المعلومات الصحيحة وأداة للترويج الثقافي".



وقال إن الثقافة ستفتح بمجرد هزيمة الوباء ، "ولكن من الضروري الآن العمل حتى لا تطفئ شعلة الإبداع وتمكين أكبر عدد ممكن من الناس من حضور حفل موسيقي أو عرض مسرحي ، ولتمكين الترفيه. العالم لمواصلة إنتاجه.



"هذا هو السبب في أن قرار وكالة أنباء ANSA بوضع منصاتها الرقمية تحت تصرف المسارح والهيئات الثقافية الإيطالية أمر مهم للغاية".



