إيطاليا ستفقد نصف تواجدها السياحي هذا العام

أنسامد - 8 أكتوبر / تشرين الأول - كشف معهد "ديموسكوبيكا" الإيطالي للأبحاث أنه من المقرر أن تفقد إيطاليا نصف " تواجد '' السياح بسبب هذا العام ، وذلك وفقا لمسح أجرته خذه المؤسسة نشر يوم أمس الثلاثاء.



وقال المسح إن التواجد السياحي سينخفض ​​بنسبة 52.5٪ إلى 173.5 مليون ، كما سينخفض ​​عدد السياح بنسبة 51.1٪ إلى أكثر من 48 مليونا. استند الاستطلاع إلى أرقام من الأشهر الثمانية الأولى من العام وإن الصورة لن تتغير كثيرا في الفترة المتبقية من العام.



وأشار المسح إن المستحقات البلدية من ضريبة الإقامة تراجعت بأكثر من 211 مليون يورو.



انخفض الإنفاق السياحي بمقدار 16 مليار يورو مع انخفاض النصف تقريبا ، أي ما يعادل 7.2 مليار ، ويتركز في فينيتو وتوسكانا ولومباردي التي يبلغ معدل تدويلها أكثر من 50٪.



وذكر المسح إن فينيتو ولومباردي وتوسكانا وصقلية ولازيو هي أكثر خمس مناطق تضررا.



قال رئيس ديموسكوبيكا رافاييل ريو: "يجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت السياحة حقًا قطاعًا استراتيجيًا لاقتصادنا.



"يجب أن تعمل ... لتتقاسم مع أصحاب المصلحة في القطاع خطة إنعاش سياحية واحدة تحدد الأهداف والاستراتيجيات والإجراءات والموارد المالية ومؤشرات النتائج.



"وإلا فإن عدم وجود تأثير للتدابير الحكومية سوف يتفاقم بفعل الحوكمة المجزأة التي ستؤخر ، في حلقة مفرغة معيقة ، انتعاش السياحة الإيطالية".



