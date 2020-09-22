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مجتمع - هجرة و اندماج
توقيف 17 مهاجرا جزائريا فس سالسيس
يستمر إنزال المهاجرين في سردينيا بلا هوادة
    أنسامد - كاجلياري ، 22 سبتمبر / أيلول - أوفقت شرطة كاربينيري لتراتالياس وناركاو في سالسيس - ساردينا - هذا الصباح 17 مهاجرا جزائريا حيث كانوا يغادرون شاطئ بورتو بينو في بلدية سانت آنا .

    تم نقل جميع المهاجرين إلى مركز استقبال مونستير في بلدية بينة حيث من المقرر - بعد إجراء الفحوصات الطبية وتحديد الهوية - أن يظلوا هناك في الحجر الصحي .

    وقد وصل عشرة جزائريين إلى سانت أنتيوكو ، ومنعتهم الشرطة أثناء مغادرتهم ، واعترض حرس "فايناس جارد" قاربا كان على متنه ستة أشخاص ، وتم نقل المهاجرين إلى ميناء تيولادا .

    ويستمر إنزال المهاجرين في سردينيا بلا هوادة، حيث وصل بين صباح أمس واليوم 39 مهاجرا بعد أن حط القارب الأول على شاطئ توريدا في تيولادا وعلى متنه ستة أشخاص ، واستمرت عمليات الإنزال خلال فترة ما بعد الظهر والليل.

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