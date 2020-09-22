توقيف 17 مهاجرا جزائريا فس سالسيس

أنسامد - كاجلياري ، 22 سبتمبر / أيلول - أوفقت شرطة كاربينيري
لتراتالياس وناركاو في سالسيس - ساردينا - هذا الصباح 17 مهاجرا
جزائريا حيث كانوا يغادرون شاطئ بورتو بينو في بلدية سانت آنا .
تم نقل جميع المهاجرين إلى مركز استقبال مونستير في بلدية بينة
حيث من المقرر - بعد إجراء الفحوصات الطبية وتحديد الهوية - أن
يظلوا هناك في الحجر الصحي .
وقد وصل عشرة جزائريين إلى سانت أنتيوكو ، ومنعتهم الشرطة أثناء
مغادرتهم ، واعترض حرس "فايناس جارد" قاربا كان على متنه ستة
أشخاص ، وتم نقل المهاجرين إلى ميناء تيولادا .
ويستمر إنزال المهاجرين في سردينيا بلا هوادة، حيث وصل بين صباح
أمس واليوم 39 مهاجرا بعد أن حط القارب الأول على شاطئ توريدا في
تيولادا وعلى متنه ستة أشخاص ، واستمرت عمليات الإنزال خلال فترة
ما بعد الظهر والليل.