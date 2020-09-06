بابا الفاتيكان يوقع رسالته الثالثة عن "الأخوة" 3 أكتوبر

أنسامد 6 سبتمبر / أيلول - يتوجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى مدينة أسيزي يوم 3 أكتوبر المقبل، لتوقيع الرسالة العامة الثالثة له والتي تتمحور حول الأخوة والصداقة الاجتماعية.



أتى الرسالة الثالثة بعد وثيقة "نور الإيمان " التي صدرت سنة 2013 ثم وثيقة «"كن مسبّحا " سنة 2015، ويأتي اختيار البابا عنوان وموضوع الرسالة العامة الجديدة، تأكيدا على اهمية أن نصبح في المقام الأول أخوة في المحبة وان الاخوة هي ما تعطينا الشجاعة والقوة للانطلاق مجددا.



ويترأس البابا فرنسيس صلاة القداس الإلهي في قبر القديس فرنسيس، ليوقع بعد ذلك على الرسالة العامة الجديدة، ونظراً للأوضاع الصحية الحالية فإن قداسة البابا يرغب في أن تكون هذه الزيارة خاصة الطابع بدون مشاركة المؤمنين، وسيعود البابا فرنسيس إلى الفاتيكان فور انتهاء القداس الإلهي.



