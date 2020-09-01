تاريخ البحر المتوسط من الحضارات وحتى الحروب في معرض باليرمو

أنسامد - 1 سبتمبر/ أيلول - تستضيف مدينة باليرمو الإيطالية معرضا يترصد لتاريخ وجيولوجيا البحر الأحمر على مر القرون.



من الجيولوجيا إلى الأساطير، والاستعمار اليوناني والفينيقي إلى التجارة والعولمة والحضارة والحروب، يترصد معرض "" الذي سيقام في 16سبتمبر في ساحة ريال في باليرمو.



والمعرض المنظم بواسطة مؤسسة فريدريكو الثاني للأعمال البحثية، يضم 324 قطعة و8 أقسام تهدف إلى نقل السياق الاجتماعي والثقافي وأخذ الزوار في رحلة عبر القرون، حتى يصبح جزءا من هذه التجربة.



يوضح رئيس المؤسسة، جيانفرانكو ميتشيشي، أن معرض Terracqueo هو أكثر من مجرد لحظة فنية وثقافية، فلمرة جديدة تصبح ساحة ريال رمزا للتعايش بين شعوب البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه يمكن من خلال الفن والجمال يظهر التعايش السلمي بين الشعوب من مختلف الثقافات والأديان.



وتساهم كل قطعة مشاركة في العرض في إظهار البحر المتوسط، مصنع للأفكار في العالم، من الفلسفة إلى الفن، ومن العلم إلى الطب والتنظيم السياسي، وانتشار المبادئ دون حواجز أو تحيزات.



وبعيدا عن المذاهب الشمولية، فإن البحر المتوسط يشكل بيئة فلسفية فكرية قادرة على تأكيد نفسها كعنصر استباقي نحو الحرية.



يبين ميتشيشي إلى أن المعرض لا يهدف أن يكون فقط مكان لعرض الاكتشافات، بل تقديم قصة حقيقية عن روح البحر المتوسط، من العصور الأولى وحتى الآن.



