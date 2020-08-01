بعمر 96 عاما.. تخرج الطالب الأكبر سنا في تاريخ إيطاليا

إيطاليا: تدفق استثنائي للمهاجرين بسبب أزمة كورونا
أندية إيطاليا تهنئ مسلمى العالم بعيد الأضحى
الإمارات تعلن تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
جرافيتي ايطالي لتكريم الطواقم الطبية
كورونا:وصول اطقم طبية لقضاء عطلات مجانية في وادي ترينتينو
تحت شعار مستقبل اوروبا:12 سباحا بعدد نجوم علم الاتحاد الاوروبي يسبحون حتي جزيرة فينتوتيني
تاريخ ماركي..معرض صور بالتعاون مع انسا
تغريدات مغني الراب الشهير كاني ويست مصممة بالرذاذ في غاليريا نوار في تورينو
اعادة فتح المتحف الوطني في فينيسيا