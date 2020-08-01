بعمر 96 عاما.. تخرج الطالب الأكبر سنا في تاريخ إيطاليا

أنسامد - الأول من أغسطس /آب - تخرج طالب بعمر 96 عاما، في جامعة باليرمو الإيطالية ليصبح الطالب الأكبر سنا في تاريخ إيطاليا.



وولد جوزيبي باترنو عام 1923، لكن عمره لم يقف عائقا أمامه ليلتحق بالدراسة والتخصص في التاريخ والفلسفة.



ونشأ باترنو في أسرة فقيرة ولم يتمكن من التسجيل في الجامعة عندما كان شابا ثم خدم في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، منذ سن الـ20، وبعدها أصبح عاملا في السكك الحديدية.



وتخرج الرجل أخيرا بعد ثلاث سنوات من الدراسة يوم الأربعاء (29 من يوليو) ليصبح أكبر خريج جامعي في إيطاليا، ونال نتيجة ذلك إعجاب زملائه ومعلميه وأسرته الذين صفقوا بحرارة خلال حفل التخرج.



وحقق باترنو "درجة امتياز مع مرتبة الشرف العليا" وهي أعلى علامة في الفصل. كما وضع رئيس الجامعة إكليل الغار التقليدي الممنوح للطلاب الإيطاليين على رأسه.



