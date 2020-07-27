ايطاليا: منح دراسية للاجئين في الجامعات الإيطالية

أنسامد- 27 يوليو/تموز- أصبح بإمكان العديد من اللاجئين الوصول بسهولة للجامعات الإيطالية بفضل المنح الدراسية التي يتم تقديمها لهم، ومستفيدين من الحماية الدولية التي يوفرها لهم " جواز السفر الأوروبي".



ومن أجل التقديم لـ 100 منحة دراسية تعطي الحق بالحصول على دورات تعليمية في الجامعات الإيطالية، يمكن اللاجئين والمهاجرين الحاملين للحماية الدولية، استخدام ما يسمى "جواز السفر الأوروبي" الذي يوثق مؤهلاتهم، وفق تعليمات المجلس الأوروبي .



وبين المجلس الاوروبي، أنه لأول مرة منذ إطلاق المشروع في 2017، تمنح الدولة إمكانية استخدام هذه الأداة (الجواز الأوروبي) من أجل أهداف تعليمية، معبرا عن أمله أن تحذو دول أوروبية أخرى على خطى إيطاليا والدول المشاركة في هذا المشروع.



ويشكل جواز السفر الأوروبي، باسمه "جواز أوروبي للمؤهلات للاجئين"، أداة تسمح بتقييم مؤخلات اللاجئين والحاصلين على الحماية الدولية، لاسيما في ظل غياب أي وسيلة لتوثيق مؤهلات اللاجئين في السابق.



وإلى جانب إيطاليا، فإن هناك 10 دول تشارك في هذا المشروع، وهي فرنسا واليونان وأرمينيا وكندا والبوسنة ورومانيا والنرويج والأمم المتحدة وهولندا وألمانيا.

