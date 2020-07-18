إيطاليا تقدم سفينة جديدة لعملية "إيريني"

أنسامد - 18 يوليو /تموز - أعلنت قيادة عملية "إيريني" البحرية عن قيام إيطاليا بتقديم سفينة حربية جديدة لدعم قدرات العملية البحرية المكلفة بمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.



وأوضح بيان صادر عن قيادة العملية ومقرها روما، أن هذه السفينة وهي فرقاطة "سان جورجو"، ستأتي لدعم القدرات الموجودة أصلا تحت تصرف "إيريني"، إذ كانت اليونان قد قدمت فرقاطة، فيما وفرت كل من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبولندا طائرات.



ومن المقرر أن تضع إيطاليا، في وقت لاحق من هذا العام، طائرة بدون طيار بتصرف طواقم العملية.



يذكر أن عملية "إيريني" الأوروبية البحرية تضطلع وفق القرار الأممي، بمهام جمع المعلومات وردع ومراقبة عمليات توريد السلاح لليبيا، وكذلك إبلاغ فريق الأمم المتحدة المعني بليبيا بأي نشاط مشبوه قبالة سواحل هذا البلد.



وتساهم 20 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عملية "ايريني" عبر تزويدها بالقدرات البشرية والمعدات والأصول المالية. كما تعتمد طواقم العملية على صور الأقمار الصناعية التي يقدمها مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي.



