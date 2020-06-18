مشروع تطوير أقمار صناعية لمراقبة الهجرة والصيد في المتوسط

أنسامد- 17 يونيه- حزيران- يعمل فريق من جامعات إيطالية وأجنبية على مشروع لتطوير وتركيب أقمار صناعية وتكنولوجيا ذكاء اصطناعي لمراقبة البحر المتوسط، عن طريق الكشف عن سفن مهربي اللاجئين ونشاطات الصيد غير القانونية.



وتأتي هذه المبادرة، الذي سيتم تنفيذها على مدار الثلاث سنوات المقبلة، ضمن مشروع " التعرف المتقدم على الأهداف البحرية من خلال صور SAR الملتقطة باستشعارات دقيقة للأهداف والذكاء الاصطناعي"، الممول بقيمة 70 آلف يورو عبر منصة "ابتكار الفضاء المفتوح" التابعة لوكالة الفضاء الاوروبية.



وستسمح التكنولوجيا الجديدة مراقبة والتعرف على السفن العاملة بشكل غير قانوني في البحر المتوسط، من أجل منع الصيد المفرط أو الهجرة غير الشرعية.



كما سيسمح المشروع برصد السفن الذي يشغلها المهربون الامر الذي يسهل على خفر السواحل والبحرية لرصد هذه السفن.



وينفذ المشروع فريق من الجامعات الإيطالية والأجنبية من بينها جامعة نيكولو كوزانو، وجامعة جيوستينو فورتوناتو في بينيفنتو، ووزارة الدفاع الإيطالية وجامعة ستراثكلايد الأسكتلندية، ويرتكز على القدرة على استخراج حركات دقيقة واهتزازات صغيرة التي تصدر من السفن وتعيد تصنيفهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وعبر خوارزميات قادرة على الجمع بين الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية من طراز سنتينل-1 وبين الذكاء الاصطناعي، يصبح من السهل رصد نشاطات السفن.



وستستند عملية التحقق من الخوارزميات على المعلومات الحقيقة التي تقدمها الأقمار الصناعية المذكورة، وبرنامج كوبرنيكوس، الذي تديره المجموعة الأوروبية ووكالة الفضاء الأوروبية، ومجموعة كويكبات كوزمو-سكايمد، الممولة من وكالة الفضاء الإيطالية بالتعاون مع وزارة الدفاع.



