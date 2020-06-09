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مجتمع - هجرة و اندماج
ثلاث دول تساعد مالطا لإيواء 425 مهاجر كانوا محتجزين في البحر
    أنسامد - 9 يونيه - حزيران - عبرت ثلاثة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عن استعداداها لمساعدة مالطا، لإيواء 435 لاجئ، حصلوا مؤخرا على إذن نزول في الجزيرة، عقب احتجازهم على مدار أسابيع داخل في قوارب في البحر.

    وضمت قائمة الدول التي أبدت رغبتها في مساعدة مالطا في هذا الملف، كل من البرتغال وفرنسا ولوكسمبورج.

    وبين متحدث باسم المفوضية الاوروبية، الأثنين، أن حالة من الارتياح سيطرت على الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الدول الثلاثة مد يد العون، مشيرا إلى أن الاتحاد حث أعضاء أخرين على إظهار دعمهم.

    وبين المتحدث ان هناك حاجة لنظام يحظى بثقة أكثر، مثل هذا النظام الذي تمت مناقشته كجزءا من الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء.

    ومن المفترض أن يتم تقديم حزمة جديدة من الإجراءات في نهاية شهر يونيه الجاري، لكن لم يتم وضع تاريخ محدد لتقديمها.

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