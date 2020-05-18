ايطاليا:مهرجان وادي السيارات يعقدنسخته الحالية على الانترنت

أنسامد-18 مايو- آيار - في ظروف غير معهودة، قرر منظمو مهرجان وادي السيارات عقد نسختهم لهذا العام على الانترنت، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



ومهرجان وادي السيارات، هو حدث سنوي يعقد بين 14 إلى 17 مايو، لتكريم ماركات السيارات والدراجات البخارية التي بنيت اسطورة وادي السيارات في إيطاليا "فيا إيميليا".



وشمل نسخة المهرجان هذا العام على الانترنت، عرض العديد من المركبات ذات الأربع عجلات والعجلتين من انتاج العديد من الماركات العالمية الرائدة في هذه الصناعة.



وبتصفح موقع الانترنت الخاص بالمهرجان ، يمكن لمحبي السيارات والعاملين في هذا القطاع، الإطلاع على البرنامج الرسمي لهذا المهرجان، وكذلك المؤتمرات والدوائر المستديرة لكبار الرواد، إضافة إلى التصورات الموضوعية الخاصة بصناعة السيارات، ومنها التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه هذا القطاع.



كما يسمح المهرجان لمتابعيه السفر افتراضيا من هواتفهم أو حواسيبهم، لاستكشاف أجمل المتاحف لماركات السيارات، وكذلك مضامير السباق، منها طريق فيا إميليا، المعروف باسم وادي السيارات لإيطاليا.



حتى محبي رياضة السباق، يمكنهم المشاركة في جلسة سباق افتراض مع أبطال هذه اللعبة على الانترنت.



يشكل المهرجان أيضا فرصة للعديد من الشركات الصاعدة "ستارت أب" في مجال الأبتكار، إذ كرم منظمو المهرجان بعض الشركات الناشئة في ختام أعماله.



