رسالة من اسرائيل الى جيراننا عشية شهر رمضان

انسامد - 22 ابريل - نيسان - رسالة من اسرائيل بالفيديو الى جيراننا المسلمين عشية حلول الشهر الفضيل في ظل الكورونا..



تقول الرسالة المسجلةبالفيديو علي صفحة فيسبوك " اسرائيل تتكلم بالعربية " "من الافضل ان ننظر الى الامور الايجابية التي تجمعنا نحن ابناء آدم وحواء.



تؤكد الرسالة ..كلنا نتطلع إلى حياة كريمة يسودها الوئام والعمل المشترك لنضمن حياة أفضل لهذه الأجيال والأجيال القادمة".



نص الرسالة: اهلا بكم جيراننا من جميع انحاء العالم العربي نتمني لكم من اسرائيل رمضان كريم و عيد سعيد.. نحن سكان دولة اسرائيل يهود و مسلمين ..و مسيحيين و دروز .. تجمعنا بكم نفس القيم الساسيةو نؤمن كلنا بالصداقة..و المحبة و الاخوة و السلام و الاحترام المتبادل .. صحيح ان وباءكورونا لا يرحم احد ..ويحصد الاف الارواح لكنه ايضا يذكرنا باهم الامور في حياتنا ..مثل التكافل الاجتماعي..و البر بالوالدين .. و التحلي بالصبر ..و التسامح فان الانسان اما اخ لك في الدين ..او نظير لك في الخلق ..محدش يقدر يتجاهل او ينسي الخلافات ..و الصراعات السياسية الموجودة..و هنالك من يعمل علي حلها..و نتمنيلكم التوفيق ..في اداء مهمتهم..ولكن من الافضل ان ننظر..الي الامور الايجابية ..التي تجمعنا نحن ابناء حواء و ادم..نحن نتطلع الي حياة كريمة..يسودها الوئام و العمل المشترك..لهذه الاجيال و الاجيال القادمة ..ولقد اوصانا الله تعالي : وتعاونوا علي البر و التقوي ولا تعاونوا علي الاثم و العدوان ..وكما جاء في الكتاب المقدس :" احب لاخيك ما تحب لنفسك".. رمضان كريم ..ولكم اطيب التهاني و التبريكات..

هذا رابط الفيديو على فيسبوك https://bit.ly/3arlA8T