ايطاليا:وزيرة التعليم تستعين بخبراء للخروج من حالة الاغلاق

انسامد - 16 ابريل - نيسان - اعلنت وزيرة التعليم الايطالية لوتشيا أتسولينا اليوم أن وزارتها تجري محادثات مع خبراء سيساندون الخطة التي وضعتها الحكومة مع خروج إيطاليا من حاالة الإغلاق التي فرضها الانتشار الكبير لفيروس كورونا و التي تسببت في الكثير من الخسائر في الارواح بالاضافة الي الخسائر الاقتصادية .



تقول الوزيرةان المشكلةة لا تكمن فقط في كيفية إعادة التشغيل في سبتمبر ، وهي مشكلة نعمل عليها بالفعل ، ولكن أيضًا كيفية إعادة البناء ، والخروج من حالة الطوارئ و العمل علي خلق مدرسة جديدة.



اختتمت الوزيرة التصريح بان ايطاليا ستقدم إجابات سريعة علي كل التساؤلات وستحول هذه الأزمة إلى فرصة واعدة تخرج البلاد من كبوتها.



