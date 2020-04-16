ايطاليا:وزيرة التعليم تستعين بخبراء للخروج من حالة الاغلاق

انسامد - 16 ابريل - نيسان - اعلنت وزيرة التعليم الايطالية لوتشيا
أتسولينا اليوم أن وزارتها تجري محادثات مع خبراء سيساندون الخطة
التي وضعتها الحكومة مع خروج إيطاليا من حاالة الإغلاق التي فرضها
الانتشار الكبير لفيروس كورونا و التي تسببت في الكثير من الخسائر
في الارواح بالاضافة الي الخسائر الاقتصادية .
تقول الوزيرةان المشكلةة لا تكمن فقط في كيفية إعادة التشغيل في
سبتمبر ، وهي مشكلة نعمل عليها بالفعل ، ولكن أيضًا كيفية إعادة
البناء ، والخروج من حالة الطوارئ و العمل علي خلق مدرسة جديدة.
اختتمت الوزيرة التصريح بان ايطاليا ستقدم إجابات سريعة علي كل
التساؤلات وستحول هذه الأزمة إلى فرصة واعدة تخرج البلاد من
كبوتها.