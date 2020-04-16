Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

مجتمع - هجرة و اندماج
ايطاليا:وزيرة التعليم تستعين بخبراء للخروج من حالة الاغلاق
    انسامد - 16 ابريل - نيسان - اعلنت وزيرة التعليم الايطالية لوتشيا أتسولينا اليوم أن وزارتها تجري محادثات مع خبراء سيساندون الخطة التي وضعتها الحكومة مع خروج إيطاليا من حاالة الإغلاق التي فرضها الانتشار الكبير لفيروس كورونا و التي تسببت في الكثير من الخسائر في الارواح بالاضافة الي الخسائر الاقتصادية .

    تقول الوزيرةان المشكلةة لا تكمن فقط في كيفية إعادة التشغيل في سبتمبر ، وهي مشكلة نعمل عليها بالفعل ، ولكن أيضًا كيفية إعادة البناء ، والخروج من حالة الطوارئ و العمل علي خلق مدرسة جديدة.

    اختتمت الوزيرة التصريح بان ايطاليا ستقدم إجابات سريعة علي كل التساؤلات وستحول هذه الأزمة إلى فرصة واعدة تخرج البلاد من كبوتها.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    كورونا:كابري مدينة اشباح

    ألبوم الصور