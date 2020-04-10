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مجتمع - هجرة و اندماج
هجرة : منظمات غير حكومية تنتقد قرار روما إغلاق الموانئ
    أنسامد - 10 ابريل / نيسان - انتقدت منظمات غير حكومية تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط ​​بشدة قرار السلطات الإيطالية إغلاق الموانئ أمام المهاجرين في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

    واتهمت منظمات أطباء بلا حدود و "إس أو إس ميديتيراني" و"سي ووتش" و"أوبن آرمز" إيطاليا باستغلال أزمة فيروس كورونا كذريعة لاغلاق البلاد أمام المهاجرين.

    وقالت في بيان لها: في لحظة كهذه، لا يمكن أن تكون معاناة المواطنين المتضررين من أزمة صحية سببا لسلب أي دعم من أولئك الذين يخاطرون بحياتهم ليس في وحدة العناية المركزة انما باحتمالية التعرض للغرق.

    وأضاف البيان: يجب إنقاذ جميع الأرواح، وحماية كافة الضعفاء، سواء في البر أو في البحر. ونوهت المنظمات غير الحكومية الأربعة الموقعة على البيان إلى أنها قد وفرت للسلطات الصحية الإيطالية مواردا وفرقا لمكافحة فيروس كورونا، موضحة أن فتح الموانئ يعد"التزاما قانونيا".

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