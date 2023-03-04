اتقافية بين ستيلانتيس وشركة تركية لصناعة السيارات

(أنسامد) - مارس 4 - روما - أبرمت شركة كوتش القابضة التركية (Koc Holding) ومجموعة ستيلانتيس اتفاقية لتعزيز مشروع Tofas المشترك وتعزيز إمكانات الأنشطة في تركيا.



بموجب هذه الاتفاقية، سوف تستحوذ شركة صناعة السيارات التركية توفاس Tofas على رأس المال الكامل لشركة Stellantis Otomotiv Pazarlama، وهي شركة التوزيع التابعة لمجموعة ستيلانتيس تركيا.



نتيجة لذلك، ستقوم شركة توفاس بتوزيع جميع العلامات التجارية التابعة لستيلانتيس في البلاد، مثل ألفا روميو وفيات وسيتروين وجيب ومازيراتي وأوبل وبيجو.



وذكر بيان صحفي، أن إنشاء كيان واحد في تركيا، بدعم من اثنين من كبار المساهمين سيعزز تطوير أوجه تآزر غير مسبوقة في مجال الأنشطة التجارية، في قطاع الإنتاج وفي البحث والتطوير وبشكل عام سيسمح بتقديم عروض أوسع وأكثر كفاءة من المنتجات والخدمات للمستهلكين الأتراك، مضيفا أن الفرص التجارية الجديدة ستعمل على تعزيز إمكانات توفاس.



وصرح كارلوس تافاريس، المدير التنفيذي لشركة "ستيلانتيس" : تلعب تركيا دورًا رئيسيًا في خطتنا الإستراتيجية طويلة المدى Dare Forward 2030 لريادة سوق السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.



وأضاف : توطيد الشراكة مع كوتش سيحقق أوجه تآزر جديدة، مع زيادة في القيمة ونمو إمكانات السوق للعلامات التجارية لمجموعة ستيلانتيس في جميع القطاعات، منوها أن المشروع المشترك مع توفاس، باعتبارها واحدة من المؤسسات الصناعية الرائدة في تركيا، هو أحد أهم مراكز الإنتاج والبحث والتطوير لدينا. (أنسامد).



