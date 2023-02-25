ستيلانتيس : فيات العلامة الأفضل مع مبيعات 1.2 مليون سيارة

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - في عام 2022، ساهمت علامة فيات التجارية في تحسن أداء مجموعة ستيلانتيس باعتبارها العلامة التجارية الأولى للمجموعة، مع مبيعات بلغت أكثر من 1.2 مليون سيارة على مستوى العالم.



على وجه الخصوص، تصدرت فيات مبيعات سوق السيارات في البرازيل بحصة سوقية بلغت 21.9% في عام 2022، كما كانت العلامة التجارية الرائدة في إيطاليا وتركيا، لتؤكد شركة فيات نجاحها العالمي، حيث ساهمت بشكل كبير في نتائج المجموعة.



وعلق أوليفييه فرانسوا، الرئيس التنفيذي لشركة فيات ومدير التسويق في ستيلانتيس : من حيث حجم المبيعات، تعتبر فيات العلامة التجارية الرائدة في ستيلانتيس مع مبيعات بلغت أكثر من 1.2 مليون وحدة في عام 2022، ما بين فيات وأبارث وفيات بروفيشنال.



وتابع : نحن نسارع نحو مستقبل مستدام من خلال السيارة الكهربائية الجديدة فيات 500 التي حققت مبيعاتها ما يقرب من 120 ألف وحدة منذ إطلاقها في نهاية عام 2022، مشيرا إلى أنه في عام 2023، ستواصل شركة فيات تقديم حلول مناسبة اجتماعيًا مع طرح أربعة منتجات جديدة.



في أوروبا، لطالما كانت شركة فيات رائدة سوق السيارات الحضرية .



وبلغت مبيعات فيات 500 الكهربائية أكثر من 66000 سيارة في أوروبا من أصل 120.000 وحدة تم بيعها على مستوى العالم منذ إطلاقها.



كما أنها السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في السوق الإيطالية، والثانية في إسبانيا والثالثة في ألمانيا. علاوة على ذلك، فهي ثالث أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا في أكبر 10 أسواق أوروبية وهي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا من بين طرازات مجموعة ستيلانتيس.



(أنسامد).



