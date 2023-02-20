ارتفاع مبيعات ستيلانتيس في المكسيك بنسبة 90% في يناير

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - سجلت مجموعة ستيلانتيس المصنعة للسيارات متعددة الجنسيات ومن بيبنها الايطالية الامريكية فيات كرايسلر، زيادة بنسبة 90% في إجمالي مبيعات كافة علاماتها التجارية في السوق المكسيكية في شهر يناير الماضي، وذلك وفقا لبيان صادر عن نائب الرئيس التجاري لفرع ستيلانتيس في المكسيك، كارلوس كويزادا.



وقال كويزادا في البيان : يبدأ عام 2023 بزيادة كبيرة في المبيعات التي تسجل مستويات قياسية في قطاع سيارات الدفع الرباعي وسيارات البيك اب، مضيفا أن "هذا يؤكد على أننا نسير في الطريق الصحيح بمنتجات تجذب بجودتها وابتكارها".



وتصدرت سيارة العلامة التجارية Ram قائمة مبيعات ستيلانتيس في المكسيك، حيث بلغت مبيعاتها في شهر يناير الماضي 1330 سيارة، وهي علامة تجارية متخصصة في سيارات البيك أب الكبيرة.



وجاءت العلامة التجارية Dodge في المرتبة الثانية، حيث بلغت مبيعاتها 1215 سيارة، تليها بيجو بـ 1100 سيارة وجيب بـ 988 سيارة.



ستيلانتس هي شركة تصنيع سيارات متعددة الجنسيات تشكلت في 16 يناير 2021 باندماج الشركة الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر ومجموعة بي أس إيه الفرنسية واتخذت من أمستردام عاصمة هولندا مقراً لها. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصميم وتطوير وتصنيع وبيع السيارات لستة عشر علامة تجارية.



وبذلك تكون المجموعة رابع أكبر مصنع للسيارات في العالم من حيث السيارات المُباعة. يُستخدام اسم ستيلانتس حصريًا للتعريف بكيان الشركة، بينما تظل أسماء العلامات التجارية للمجموعة وشعاراتها بدون تغيير. وتوظف ستيلانتس 300000 موظف، ولها وجود في أكثر من 130 دولة ومرافق تصنيع في 30 دولة (أنسامد).



