إيطاليا : مرسومين بإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية

(أنسامد) - يناير 23 - روما - أصدرت وزارة البيئة وأمن الطاقة الايطالية مرسومين بإنشاء أكثر من 21000 محطة شحن للسيارات الكهربائية خلال السنوات الثلاث المقبلة على الطرق السريعة وفي المراكز الحضرية الإيطالية باستثمارت تقدر ب 713 مليون يورو ضمن الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود.



ويحدد كل مرسوم طرق الحصول على الأموال وأنواع المشاريع والمصروفات المتاحة والمناطق التي يمكن أن يتم فيها إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية. بحلول نهاية عام 2025، سيتم إنشاء ما لا يقل عن 7500 محطة شحن على الطرق السريعة و 13755 محطة في المدن.



ويهدف المشروع لإنشاء بنى تحتية لمحطات إعادة شحن السيارات الكهربائية بطاقة 90 كيلووات على الأقل في المراكز الحضرية.



من ناحية أخرى، سيتم تركيب بنى تحتية فائقة القدرة (175 كيلو وات) على الطرق السريعة، خاصة في محطات الخدمة ومواقف السيارات الحالية لضمان إعادة الشحن السريع المناسب لمسارات الرحلات الطويلة.



(أنسامد).



