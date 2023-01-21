تراجع مبيعات ستيلانتيس في أوروبا العام الماضي

(أنسامد) - يناير 21 - روما - قالت مجموعة ستيلانتيس لصناعة السيارات، إن مبيعاتها في أوروبا سجلت تراجعا بلغت نسبته 13.7% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.



وأضافت ستيلانتيس، أن مبيعاتها سجلت نحو 2,052 مليون سيارة العام الماضي، مشيرة إلى أن حصتها السوقية سجلت تراجعا بنسبة 2% على أساس سنوي، حيث انخفضت من 20.2% في عام 2021 إلى 18.2% العام الماضي.



وبلغت مبيعات الشركة 159,425 سيارة في شهر ديسمبر الماضي، لتسجل انخفاضا بنسبة 10.3% مقارنة مع نفس الشهر عام 2021، فيما بلغت حصتها السوقية في أوروبا في ديسمبر 14.6%، مقارنة مع 18.7% في ديسمبر من 2021.



وقالت ستيلانتيس إنها تواصل استراتيجيتها للتحول لانتاج السيارات الكهربائية، والتي تهدف إلى إنشاء مجموعة أوروبية لانتاج بطاريات السيارات الكهربائية. (أنسامد).



