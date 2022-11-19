انخفاض مبيعات ستيلانتس في أوروبا في أكتوبر

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - قالت شركة "ستيلانتس" لصناعة السيارات، إن مبيعاتها في أوروبا تراجعت بنسبة 1.8% في شهر أكتوبر، مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.



وأوضحت ستيلانتس، أن مبيعاتها في أوروبا سجلت حوالي 163,012سيارة في شهر أكتوبر في الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية والمملكة المتحدة، وانخفضت حصتها السوقية من 20.8% إلى 17.9%.



ومنذ مطلع العام الجاري، انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 14.8% لتسجل 1,7 مليون سيارة، بينما انخفضت حصتها السوقية من 20.4% إلى 18.8%.



وقالت مصادر بالقطاع إن سوق السيارات الأوروبية ككل سجل نموا بنسبة 14% في أكتوبر. (أنسامد).



