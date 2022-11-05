قفزة في عائدات ستيلانتس في الربع الثالث العام الجاري

(أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - حققت مجموعة ستيلانتس المصنعة للسيارات عائدات صافية بلغت 42.1 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2022، بنسة نمو 29% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المبيعات والتأثيرات الإيجابية لأسعار الصرف.



وبلغت مبيعات ستيلانتس في الربع الثالث 1.2 مليون سيارة، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي ، ويرجع الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى توفر أشباه الموصلات مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.



ارتفعت مبيعات ستيلانتس العالمية للسيارات الكهربائية بنسبة 41% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.



يقول المدير المالي لشركة ستيلانتس، ريتشارد بالمر : شجعتنا زيادة المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 41% على أساس سنوي في الربع الثالث، على تسريع تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالتحول لانتاج سيارات كهربائية ضمن الخطة الاستراتيجية 2030 لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.



وأضافت الشركة في بيان لها : مع زيادة المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 41% مقارنة بالعام السابق، بإجمالي مبيعات 68000 وحدة، وزيادة مبيعات السيارات منخفضة الانبعاثات بمقدار 21000 سيارة بإجمالي 112000 وحدة في الربع الثالث من عام 2022، تواصل ستيلانتس استراتيجيتها الطموحة للتحول لانتاج السيارات الكهربائية. (أنسامد).



