نمو سوق السيارات في إيطاليا في سبتمبر

(أنسامد) - أكتوبر 8 - روما - سجلت سوق السيارات الإيطالية مؤشرات إيجابية للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغت مبيعات السيارات في إيطاليا 110.976 سيارة في شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة النقل.



وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بلغ إجمالي مبيعات السيارات 976.055 سيارة، لتسجل تراجعا بلغت نسبته 16.27% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وبلغت مبيعات مجموعة ستيلانتس 35.527 سيارة في إيطاليا في شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021، وارتفعت حصتها السوقية من 31.7% إلى 32%.



في الأشهر التسعة الماضية، بلغ إجمالي مبيعات المجموعة 353.360، بانخفاض بلغت نسبته 20.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت حصتها السوقية من 38.3% إلى 36.2% خلال تلك الفترة.



يقول مركز دراسات Promotor إن هناك بوادر إيجابية في سوق السيارات، لكنها ضعيفة، منوها أن السوق الإيطالية مثل السوق الأوروبية لا تزال في وضع صعب للغاية. (أنسامد).



