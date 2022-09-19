ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية في أغسطس الماضي

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - سجلت سوق السيارات الأوروبية مؤشرات إيجابية في شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت مبيعات السيارات في أوروبا مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.



وأوضحت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، أن مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة بلغت 748961 سيارة في شهر أغسطس، بزيادة قدرها 3.4% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021.



وفي شهر يوليو، بلغت مبيعات السيارات 874947 سيارة، بانخفاض بنسبة 10.6%. وبلغ إجمالي مبيعات السيارات منذ بداية العام 7.2 مليون سيارة، بانخفض بنسبة 11.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وبلغت مبيعات مجموعة ستيلانتس 166082 سيارة في أوروبا الغربية (الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة) في شهر يوليو، بانخفاض 9.9%، فيما بلغت المبيعات 136721 سيارة في أغسطس، بزيادة قدرها 11% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021.



في الأشهر الثمانية الأولى من العام، بلغ إجمالي مبيعات المجموعة 1.3 مليون سيارة، لتسجل انخفاضا بلغت نسبته 17.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، فيما بلغت حصتها السوقية 19.2% مقابل 20.6% العام الماضي. (أنسامد).



