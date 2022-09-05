تراجع سوق السيارات الكهربائية في إيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - تشهد سوق السيارات الكهربائية تراجعا في إيطاليا، حيث سجلت مبيعات كافة أنواع السيارات الكهربائية انخفاضا كبيرا في شهر أغسطس الماضي، لتتراجع بنسبة 23.39% على أساس سنوي.



وبلغت مبيعات كافة أنواع السيارات القابلة لإعادة الشحن، سواء السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن الخارجي، أو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، أو السيارات الكهربائية فقط 4961 سيارة مقابل 6476 سيارة تم بيعها في نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض 23.39%.



على وجه الخصوص، بلغت مبيعات السيارات الكهربائية فقط 2278 سيارة، لتسجل انخفاضا بنسبة 29.69%، فيما سجلت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن انخفاضًا بنسبة 17.09%، مع مبيعات بلغت 2683 سيارة في شهر أغسطس، وفقا لرابطة الشركات المعنية بالتنقل الكهربائي.



وجاء أداء سوق السيارات الكهربائية في إيطاليا أسوأ مقارنة بباقي دول أوروبا. بالنظر إلى بيانات شهر يوليو 2022، على سبيل المثال، بلغت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في ألمانيا 28868 سيارة بنسبة نمو 13.16% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



وسجلت مبيعات السيارات الكهربائية في فرنسا زيادة قدرها 70.28%، وفي هولندا 19.6%. كما تشهد سوق السيارات الكهربائية نموا أيضًا في بلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا. (أنسامد).



