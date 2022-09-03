نمو سوق السيارات في إيطاليا في أغسطس

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - سجل سوق السيارات في إيطاليا مؤشرات إيجابية في شهر أغسطس الماضي، مع تحقيق نمو بنسبة 9.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، فيما بلغت مبيعات السيارات 71190 سيارة.



وبلغت مبيعات السيارات في إيطاليا 865044 سيارة في الفترة من يناير إلى أغسطس، لتسجل انخفاضا بلغت نسبته 18.4%.



وبلغت مبيعات مجموعة ستيلانتس 25228 سيارة في إيطاليا في شهر أغسطس، بزيادة قدرها 16.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021، فيما ارتفعت الحصة السوقيه للشركة من 33.5% إلى 35.4%.



في الأشهر الثمانية الأولى من العام، بلغت مبيعات المجموعة 317813 سيارة، بانخفاض قدره 23% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت حصتها السوقية 36.7% مقارنة مع 38.9% العام الماضي.



وقال الاتحاد الوطني لممثلي السيارات الأجنبية (Unrae) : بعد 13 شهرا من الانخفاضات المتتالية، عاد سوق السيارات ليسجل مؤشرات إيجابية، على الرغم من أن شهر أغسطس 2021 سجل مبيعات بلغت 64767 سيارة، لينخفض بأكثر من 27% في ثمانية أشهر.



بعد انخفض على مدى ١٣ شهريا متتاليا، سجلت مبيعات السيارات في إيطاليا نموًا بنسبة 9.9% في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.



ووفقا لمركز دراسات Promotor : شهدت المبيعات في الفترة من يناير إلى أغسطس انخفاضا بنسبة 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ، وهو العام الذي أغلق بانخفاض قدره 23.9% مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في عام 2019. (أنسامد).



