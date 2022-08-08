إيطاليا: انهيار سوق السيارات المستعملة في يوليو

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - تستمر أزمة سوق السيارات المستعملة في إيطاليا، ما أدى إلى انهيار السوق في شهر يوليو الماضي، حيث بلغت مبيعات السيارات المستعملة 226477 سيارة، لتسجل تراجعا بلغت نسبته 18.6% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.



ومع ذلك، مقابل كل 100 سيارة جديدة، تم بيع 200 سيارة مستعملة في شهر يوليو، وهو نفس المعدل ;للأشهر السبعة الأولى من عام 2022.



تصدرت سيارات الديزل قائمة مبيعات السيارات المستعملة، حيث بلغت مبيعاتها 48.6% من إجمالي مبيعات سوق السيارات المستعملة في يوليو، على الرغم من انخفاضها مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



من ناحية أخرى، ارتفعت مشتريات السيارات الهجينة والكهربائية. كما تراجعت الدراجات النارية بنسبة 6.7%، مع مبيعات بلغت 62173 دراجة نارية.



وانهارت مبيعات سوق السيارات المستعملة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، حيث تراجعت بنسبة 11.9% والدراجات النارية بنسبة 6.9%، فيما تراجع إجمالي عدد المركبات مقارنة بالعام الماضي بنسبة 14.9%.



(أنسامد).



