دوكاتي الإيطالية تسجل نتائج إيجابية في النصف الأول

(أنسامد) - أغسطس 1 - روما - أعلنت شركة دوكاتي الإيطالية المتخصصة في صناعة الدراجات النارية، تسجيل مؤشرات إيجابية ونتائج ممتازة للمبيعات و الإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وذلك على الرغم من التحديات التي تفرضها أزمة الإمداد والتموين المستمرة.



وقالت دوكاتي، إنه في الفترة من يناير إلى يونيو 2022، نمت الإيرادات بنسبة 5.4%، حيث ارتفعت من 514 مليون يورو إلى 542 مليون يورو، في أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال النصف الأول من العام.



كما سجل الربح التشغيلي نموا بنسبة 14.8%، حيث ارتفع من 59 مليون يورو إلى 68 مليون يورو، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.



وبلغت مبيعات دوكاتي من الدراجات النارية 33265 دراجة نارية، بانخفاض بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، والتي سجلت مبيعات بلغت 34515 دراجة نارية.



وقد تحققت هذه النتيجة بفضل المرونة والحوار المستمر مع الشركاء ومع النقابات رغم الصعوبات المرتبطة بأزمة التوريد.



وقال كلاوديو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاتي : سجل عام 2021 أرقاما قياسية لدوكاتي، مع أفضل نتائج على الإطلاق من حيث المبيعات والإيرادات وأرباح التشغيل. (أنسامد).



