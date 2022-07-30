إيطاليا : نمو سوق الدراجات النارية الكهربائية

(أنسامد) - يوليو 30 - روما - سجلت سوق الدراجات النارية الكهربائية في إيطاليا نموا بنسبة 82.2% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما رفع معدلات انتشار المركبات عديمة الانبعاثات في السوق إلى 5.3%.



مقارنة بعام 2021، بلغت مبيعات الدراجات النارية الصغيرة 3463 دراجة، بنسبة نمو 77.4%، فيما بلغت مبيعات الاسكوتر 5315 بنسبة نمو 93.4%، وسجلت مبيعات الدراجات النارية 393 دراجة نارية، بنسبة نمو 18%، وذلك وفقا للرابطة الوطنية لملحقات الدراجات النارية Confindustria Ancma.



ومع دعم حوافز الشراء، تعد المركبات الكهربائية أكثر الوسائل استخدامًا عند التنقل في جميع أنحاء المدينة لقيادة سوق في حالة ممتازة. تمثل الشركات الإيطالية حصة سوقية إجمالية تبلغ 31.3%.



بالنسبة لسوق الدراجات الالكترونية، تقول الرابطة الوطنية لملحقات الدراجات النارية إن سوق الدراجات الالكترونية شهدت استقرار في الأشهر الستة الأولى من العام، بعد الأرقام الممتازة لعام 2020 وارتفاع المبيعات بنسبة 5% في عام 2021. (أنسامد).



