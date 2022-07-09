سيارة فيات الجديدة مرحلة حاسمة في التحول للسيارات الكهربائية

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - تمثل سيارة فيات الجديدة E-Doblò، أحدث إصدارات شركة فيات في مجال إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل، مرحلة حاسمة في المسار الذي تتبعه شركة فيات لتصبح كافة طرازات العلامة التجارية كهربائية بالكامل، في كل طراز جديد في أوروبا بحلول عام 2024، ولتقديم مجموعات كهربائية بالكامل اعتبارا من عام 2027.



وتعتبر سيارة E-Doblò الجديدة إنجازا كبيرا للشركة، حيث تمثل ثالث طراز كهربائي لشركة فيات، بعد سيارة Nuova 500 وسيارة E-Ulysse.



ستكون السيارة الجديدة قادرة على تلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة، وذلك بفضل اتساعها وتعدد استخداماتها وقدرتها على القطر البالغة 750 كجم.



تتمتع السيارة بالقدرة على التعامل مع البيئة الحضرية، في حين أن التكوين الداخلي في الصف الثاني يمكن أن يتسع حتى 3 مقاعد فردية، والتي يمكن طيها لزيادة سعة الحمولة، ما يضمن أقصى قدر من التنوع والاتساع.



لضمان أقصى درجات الأمان، يتوفر نظام Isofix، وهو نظام قياسي لتأمين مقعد الطفل في السيارة، في جميع المقاعد الخلفية الثلاثة.



وتمتلك السيارة محرك الكهربائي بقوة 100 كيلو واط، مع عزم يصل إلى 260 نيوتن، والذي يتم تشغيله بواسطة بطارية بقدرة 50 كيلو واط في الساعة.



وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 130 كم / ساعة. وبفضل خاصية "الشحن السريع" التي تعمل مع مصادر الطاقة حتى 100 كيلو وات، من الممكن إعادة شحن السيارة بالتيار المباشر واستعادة 80% من شحن البطارية في 30 دقيقة فقط .



وخلف عجلة القيادة، يمكن الاختيار من بين الأوضاع المختلفة عادي، واقتصادي وPower. يقوم كل منها بتعديل استجابة السيارة وتحسين أدائها. يوصى بالقيادة العادية في حركة المرور اليومية، في حين يعمل وضع اقتصادي (Eco)على تحسين توفير الطاقة، بينما يقوم وضع Power بزيادة القدرة القصوى للسيارة. (أنسامد).



