انهيار سوق السيارات في أوروبا في مايو

(أنسامد) - يونيو 18 - روما - إنهار سوق السيارات في أوروبا في شهر مايو الماضي، ليسجل تراجعا بلغت نسبته 12.5% على أساس سنوي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.



وبلغت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة 948149 سيارة، أي أقل بنسبة 12.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021، فيما بلغ الانخفاض 34.3% مقارنة بشهر مايو 2019.



وبلغت مبيعات السيارات 4.5 مليون سيارة منذ بداية العام، بانخفاض 12.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ الانخفاض 34.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.



يقول بعض المحللين إنه في عام 2022، قد ينخفض ;;سوق السيارات في أوروبا الغربية إلى أقل من 10 ملايين سيارة مباعة، مع خسارة حوالي الثلث مقارنة بأرقام فترة ما قبل الجائحة و7.4% مقارنة بعام 2021.



وقال الاتحاد الوطني لممثلي السيارات الأجنبية في إيطاليا (Unrae) إن الخسائر يمكن أن تكون أكبر إذا استمر الصراع في أوكرانيا وإذا تفاقم التباطؤ في سلسلة التوريد.



من بين الأسواق الخمسة الرئيسية، سجلت إيطاليا أسوأ أداء في سوق السيارات الذي تراجع بنسبة 23.9% في الفترة من يناير إلى مايو.



(أنسامد).



