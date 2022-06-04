انخفاض مبيعات السيارات في إيطاليا في مايو

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - كان للحوافز التي تبنتها الحكومة الإيطالية لدعم سوق السيارات تأثير فوري على السوق الذي كان لا يزال يعاني نتيجة تداعيات وباء كورونا وأزمة توريد الرقائق الدقيقة والصعوبات الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.



وبلغت مبيعات السيارات في شهر مايو 121299 سيارة، أي أقل بنسبة 15.1% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021، وهو الانخفاض الأقل منذ بداية العام.



وبلغ إجمالي مبيعات السيارات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 556.974، بانخفاض قدره 24.26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أي ما يعادل خسارة أكثر من 178 ألف سيارة.



وكانت الحوافز الأكثر استخدامًا هي تلك الخاصة بسيارات الوقود التقليدي وذات الانبعاثات المنخفضة. وفي اليوم الأول من افتتاح المنصة التي تستقبل الحجوزات من التجار للاستفادة من الحوافز، تم انفاق حوالي 85 مليون يورو للسيارات التي تصل انبعاثاتها إلى 135 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر.



وتم إنفاق 14% فقط من الحوافز البالغ قدرها 220 مليون يورو والمخصصة للسيارات الكهربائية. يقول مركز دراسات Promotor إنه بفضل الحوافز، سترتفع مبيعات السيارات بمقدار 200 ألف سيارة إضافية على مدار العام. (أنسامد).



