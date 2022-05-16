إيطاليا : صدور مرسوم حوافز السيارات اليوم الاثنين

(أنسامد) - مايو 16 - روما - ستدخل الحوافز الجديدة المخصصة لسوق السيارات والدراجات النارية في إيطاليا حيز التنفيذ يوم الاثنين 16 مايو، عقب نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، والذي ينص على خصومات تصل إلى 5000 يورو.



ستكون هذه الحوافز بمثابة دفعة لسوق السيارات، الذي تأثر بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا ونقص المواد الخام.



انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 33% في شهر ابريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، وبنسبة 44.4% مقارنة مع مستويات ما قبل جائحة كورونا. كان لانتظار الحوافز نفسها تأثير سلبي، حيث أدى إلى تقليل المشتريات.



ووفقًا لتوقعات مركز دراسات Promotor، ستكون المساهمة كبيرة ويمكن أن تؤدي إلى زيادة في المبيعات بمقدار أكثر من 200 ألف سيارة.



ستبدأ المنصة التي يمكن من خلالها حجز السيارات عملها في 25 مايو، لكن عقود البيع ستكون سارية اعتبارًا من 16 مايو.



ويخصص المرسوم، الذي وقعه رئيس الوزراء ماريو دراجي في 6 أبريل، 650 مليون يورو لكل عام من أعوام 2022 و2023 و2024، أي ما يقرب من ملياري يورو في ثلاث سنوات. (أنسامد).



