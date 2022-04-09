إيطاليا:70% من الشركات مستعدة للتحول لوسائل التنقل الكهربائي

(أنسامد) - أبريل 9 - روما - كشف بحث أجراه مرصد ALD Automotive Italia الإيطالي، مزود خدمة تأجير السيارات في روما، أن 70% من الشركات الإيطالية مستعدة للتحول نحو وسائل التنقل الكهربائي.



ووفقًا للبيانات التي تم جمعها، هناك عدد كبير من الشركات الإيطالية الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة مستعدة في الواقع لتحويل أسطولها بالكامل أو جزء من أسطولها إلى سيارات كهربائية أو سيارات هجينة، بما يتماشى مع التوجه الذي يحدث على مستوى العالم.



حللت الدراسة عادات التنقل الحالية والمستقبلية للشركات، وأسباب رغبة الشركات في التحول إلى السيارات الكهربائية والعقبات التي لا تزال تعيق تطور التنقل الكهربائي على المستوى الوطني.



ووجدت الدراسة أن الأسباب الرئيسية التي تدفع الشركات إلى اختيار حلول التنقل الأخضر هي الإستدامة ثم المدخرات الإقتصادية والرغبة في مواكبة العصر.



ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى إبطاء التحول نحو السيارات الكهربائية، بدءًا من عمر البطارية. كما أن هناك مشاكل تتعلق بنقص البنية التحتية ونظام إعادة الشحن، لدرجة أن 64% من الشركات تفضل تأجيرها بدلاً من شرائها.



وقال أنطونيو ستانيسكي، مدير التسويق في مرصد ALD Automotive Italia : أظهرت نتائج الدراسة أن الإستدامة تمثل أولوية متزايدة لكل منا وللتخطيط لمستقبل أفضل للكوكب، في عصر الاحتباس الحراري والتلوث وندرة الموارد. (أنسامد).



