تراجع كبير في سوق السيارات في إيطاليا في مارس

(أنسامد) - أبريل 4 - روما - شهد سوق السيارات في إيطاليا تراجعا كبيرا في شهر مارس الماضي، حيث سجلت مبيعات السيارات خلال تلك الفترة 119.497 سيارة، بانخفاض قدره 29.7% مقارنة مع شهر مارس 2021 عندما ضربت جائحة كورونا سوق السيارات وأثرت على المبيعات.



مقارنة مع شهر مارس من عام 2019، فإن الانخفاض يصل إلى 38.5%.



وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، سجلت مبيعات السيارات 338.258 سيارة، بانخفاض 24.37% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وقال جيان بريمو كواجليانو، رئيس مركز دراسات Promotor : ليس هناك ما يصف الكارثة التي تضرب سوق السيارات، منوها أنه في ضوء البيانات الحالية، من المتوقع أن تبلغ مبيعات السيارات خلال العام بأكمله 1.1 مليون سيارة، وهو مستوى قريب جدًا من مستوى عام 1967.



كان الانخفاض كبيرًا أيضًا بالنسبة لمبيعات شركة ستيلانتس التي سجلت مبيعاتها 43.293 سيارة في مارس، بانخفاض 36.6% عن نفس الشهر من عام 2021. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بلغت مبيعات المجموعة 123.768، بانخفاض 31.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. (أنسامد).



