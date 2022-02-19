تراجع مبيعات السيارات في أوروبا في يناير

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - سجلت مبيعات السيارات في أوروبا الغربية (في دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة) 822.423 سيارة في شهر يناير الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 2.4% عن نفس الشهر من عام 2021، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.



سجلت مبيعات مجموعة ستيلانتس 156.673 سيارة في شهر يناير، بتراجع 12.4% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021. وبلغ الانخفاض في مبيعات السيارات 32.9% مقارنة بشهر يناير 2019.



يرجع هذه الانخفاض في مبيعات السياراة إلى الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا، بالإضافة إلى الصعوبات في توفير الرقائق الإلكترونية والمخاوف بشأن عودة ارتفاع مستويات التضخم.



وعلى الرغم من هذا التراجع، الا أن هناك إشارة إيجابية وحيدة في جميع البلدان، بما في ذلك إيطاليا، وهي تزايد الاهتمام بانتاج السيارات الكهربائية. (أنسامد).



