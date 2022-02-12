ستيلانتس : مصنع ريفالتا السابق سيكون مركزًا لوجستيًا

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - سيتم افتتاح المركز اللوجستي الخاص بشركة ستيلانتس المصنعة للسيارات في مصنع فيات التاريخي في بلدة ريفالتا الايطالية، حيث تم إنتاج نماذج مثل لانسيا دلتا وفيات دينو سبايدر وريتمو و تيبو.



يقام مركز ستيلانتس اللوجستي باستثمارات تبلغ 150 مليون يورو كجزء من الخطة الصناعية لإيطاليا التي تبلغ تكلفتها أكثر من 5 مليار يورو، وسوف يخدم 5000 وجهة أوروبية.



يشغل المركز مساحة 238 ألف متر مربع، وهو قادر على دعم أكثر من 5 آلاف وجهة. كما أنه يتميز، من بين أمور أخرى، بـ 50 رصيفًا لتحميل وتفريغ البضائع.



في مصنع فيات السابق الذي تم إغلاقه في عام 2002 بعد 30 عامًا من النشاط، يعمل اليوم أكثر من ألف شخص، منهم 379 امرأة، أي 37% من العاملين.



علق بيترو غورلييه، كبير مسؤولي قطع الغيار والخدمات في شركة ستيلانتس، قائلاً: إن إعطاء حياة جديدة لمصنع يمثل رمزًا لتراث صناعي عظيم وتحويله إلى مركز توزيع دولي لقطع الغيار المتطورة والمبتكرة هو مصدر فخر كبير.



يعد مركز توزيع قطع غيار ريفالتا جزءًا من شبكة ستيلانتس العالمية التي تضم أكثر من سبعين مركزًا لتوزيع قطع الغيار وحوالي 11000 موظف. (أنسامد).



