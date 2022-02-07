مبادرة بين رينو إيطاليا وإحدى جمعيات رعاية الأطفال

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - أطلقت مجموعة رينو إيطاليا للسيارات لأول مرة مبادرة مشتركة مع إحدى جمعيات رعاية الأطفال لدعم تعليم الأطفال ضحايا الحرب السورية.



تأسست الجمعية التي تحمل اسم Onlus في عام 2017 برئاسة آنا فوجليتا، ويساهم فيها ممثلون ومخرجون وموسيقيون ورياضيون وشخصيات عامة.



وتسعى الجمعية لتحقيق العديد من الأهداف، مثل دعم المنظمات الوطنية والدولية في الدفاع عن الحقوق المدنية للأطفال، و تعزيز التوعية والمعلومات التي تستهدف الرأي العام وأي كيان عام مؤسسي أو خاص بشأن القضايا المتعلقة بالطفولة، بالإضافة إلى أنشطة جمع التبرعات لدعم الأطفال الذين يعانون من صعوبات اقتصادية أو صعوبات اجتماعية.



قررت مجموعة رينو إيطاليا تقديم مساهمة صغيرة للجمعية للمشاركة في مشروع يهدف إلى دعم تعليم الأطفال ضحايا الحرب السورية، من خلال إنشاء مدرسة في مخيم الريحانية، وهو مخيم تركي للاجئين يستضيف الأطفال السوريين.



الريحانية هي مدينة داخل محافظة «هاتاي» التركية، وإحدى مدن «لواء إسكندرون» المتنازَع عليه بين سوريا وتركيا، كما يقع فيها معبر «باب الهوى» الفاصل بين حدود البلدين. ويقابلها من الجانب السوري للحدود الحالية مدينتا «حارم، وكفر تخاريم» في محافظة إدلب.



وغالبية سكان المدينة من العرب السنة، ويتكلم فيها الأتراك اللغة العربية كلغة ثانية بجانب لغتهم الأصلية. يفضل السوريون التواجد فيها واللجوء إليها عن مدن «هاتاي»، بسبب مذهب أهلها السني والبعد التاريخي والمصاهرة بين أهل المدينة وأهل سوريا، كما تتمركز في الريحانية أغلب الهيئات الإغاثية والطبية والدعوية التي تدير المخيمات في الداخل السوري. (أنسامد).



