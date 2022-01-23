ليفورنو تطلق خدمة مشاركة السيارات الكهربائية

(أنسامد) - يناير 23 - روما - بدأت مدينة ليفورنو الايطالية تشغيل خدمة السيارات التشاركية الجديدة للسيارات الكهربائية بالكامل اعتبارًا من يوم السبت 22 يناير، والتي تقدمها بلدية ليفورنو من خلال شركة Playcar في كالياري في إطار مشروع التنقل السلس والمتكامل في منطقة ليفورنو، بتمويل مشترك من وزارة البيئة وهيئة تنسيق إدارة المقاطعة.



من خلال تطبيق يمكن تحميله على الهاتف، يمكن حجز سيارة واستلامها وفتحها (دون الحاجة إلى المفاتيح) في إحدى محطات المدينة، وتشغيلها واستخدامها بتكلفة منخفضة، مع دخول مجاني إلى مناطق المرور الخاضعة للرقابة وإمكانية وقوف السيارات مجانًا في الحارات الزرقاء.



تم عرض المبادرة في ساحة غراندي. تبدأ الخدمة بست سيارات كهربائية منتشرة بالفعل في العديد من المواقع. يقوم موظفو Playcar بإعادة شحن وتعقيم السيارات قبل التسليم.



فيما يتعلق بتكلفة الخدمة، فهي تتضمن عنصرين: تكلفة زمنية قدرها 2.5 يورو لكل ساعة استخدام، بالإضافة إلى تكلفة لكل كيلومتر تعتمد على المسافة المقطوعة. (أنسامد).



