طرح سيارة كيا سبورتاج 15 يناير لدى الوكلاء الإيطاليين

(أنسامد) - يناير 14 - روما - بدأ العد التنازلي لطرح الجيل الخامس من سيارة كيا "سبورتاج" لدى الوكلاء الإيطاليين، التي تتمتع بالعديد من الميزات الجديدة في الجيل الخامس، بما في ذلك محرك صديق للبيئة.



بدءًا من 15 يناير، يمكن شراء سيارة الدفع الرباعى الأكثر شعبية لدى عملاء الشركة الكورية والتي تم تصميمها وتطويرها خصيصًا لأوروبا من خلال الاستفادة من مبادرة هامة بفضل تعاون الوكلاء الإيطاليين. سيتم طرح السيارة بسعر يبدأ من 25950 يورو بدلاً من 29950 يورو.



صرح جوزيبي بيتي، الرئيس التنفيذي لشركة كيا في إيطاليا، خلال مؤتمر صحفي عبر شبكة الانترنت : تمثل سبورتاج جزءًا أساسيًا من تاريخ كيا في إيطاليا، مضيفا أنه خلال ثلاثين عامًا، تطورت العلامة التجارية بشكل جذري واستمرت في النمو من حيث الجودة والتصميم والتكنولوجيا لمنتجاتها.



وتابع إن طرح الجيل الخامس من سبورتاج اليوم يعني الاحتفال بهذه الرحلة الاستثنائية.



هناك العديد من العناصر المميزة للمستخدمين الإيطاليين، بدءًا من منصة N3 الجديدة (مثل سيارة سورينتو الرياضية) والتي تضمن حركة ديناميكية مثل فئة سيارات الدفع الرباعي المتفوقة بفضل التصميم المتطور للسيارة.



تتميز سيارة سبورتاج الجديدة بالقدرة على التعامل مع أصعب الأسطح والظروف الجوية الأكثر قسوة، بالاضافة إلى أنظمة DriveWise للمساعدة على القيادة الأكثر تقدمًا التي صممتها كيا لضمان أفضل دعم ممكن للسائق في مناورات القيادة والوقوف.



تتميز سبورتاج الجديدة أيضًا بأكثر التقنيات ابتكارًا لجعل تجربة القيادة على الطرق الأوروبية الصعبة ديناميكية وجذابة. (أنسامد).



