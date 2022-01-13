إيطاليا: 600 عارض يشاركون في معرض فيرونا للدراجات النارية

(أنسامد) - يناير 13 - روما - يشارك 600 عارض موزعين على 8 أجنحة في معرض فيرونا للدراجات النارية، الذي يحاول جذب المهتمين والذين لديهم شغف بهذا النوع من وسائل التنقل.



ومع هذا العدد الكبير من العارضين، إلا أن هناك التزام كبير بمسألة السلامة والإمتثال لبروتوكول الدخول والوقاية من وباء كورونا.



وعلق فرانشيسكو أغنوليتو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للمعرض، "من المهم التأكيد على أن معرض الدراجات النارية لم يتوقف أبدا، وبعد ستة أشهر من الإصدار الخاص في يونيو الماضي، أدركنا الأفكار التي تم تطويرها في عام 2021، لم يكن التنظيم سهلا".



وأشار أغنوليتو إلى أن هذه النسخة الرابعة والعشرين من المعرض كانت مطلوبة من القطاع والجماهير.



ويتطلب الدخول إلى المعرض، المقرر من الساعة 9 صباحا وحتى السابعة مساءا، شراء تذاكر مسبقة عبر الإنترنت، والدخول عبر 60 بابا دوارا، وحمل شهادات لفحوصات طبية.



ووصل عدد زوار المعرض حتى الآن أكثر من 6000 زائر. (أنسامد).



