ستيلانتس توقع اتفاقية مع أمازون من أجل السيارات المتصلة

(أنسامد) - يناير 6 - روما - أعلنت ستيلانتس ومجموعة أمازون، التوصل إلى سلسلة من الاتفاقيات الممتدة لعدة سنوات، لتحويل تجربة السيارة التي يستخدمها ملايين الأشخاص حول العالم إلى سيارات متصلة.



وأوضحت مجموعة ستيلانتس أنها ستسرع من تحولها لتصبح شركة تكنولوجيا تنقل مستدامة من خلال الاستعانة بأجهزة أمازون وخدمات انترنت أمازون، وكذلك خدمة أمازون لاست ميل.



وأوضح كارلوس تافاريس، المدير التنفيذي لستيلانتس: "العمل مع أمازون جزء لا يتجزأ من خارطة طريق بناء القدرات الخاصة بن، استنادا إلى كل من تطوير الكفاءات الداخلية والتعاون الحاسم مع رواد التكنولوجيا، الأمر الذي سيوفر خبرة كبيرة لإحدى منصات التكنولوجيا الرئيسية لدينا، STLA SmartCockpit". (أنسامد).



