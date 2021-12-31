روما: وصول 22 حافلة تعمل بالميثان

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - أعلن مستشار التنقل في روما أوجينيو باتاني وصول 22 حافلة جديدة تعمل بغاز الميثان إلى العاصمة الايطالية.



قامت إدارة التنقل بالتقدم بطلب شراء لتوريد 22 حافلة جديدة تعمل بغاز الميثان، بطول اثني عشر متراً بثلاثة أبواب، على أن يتم تخصيصها لهيئة النقل المحلية في العاصمة الإيطالية روما (أتاك)، بمبلغ إجمالي يقارب 7.5 مليون يورو.



يقول أوجينيو باتاني : بهذه العملية تنتهي اتفاقية Consip التي أبرمتها الإدارة السابقة.



تُضاف ال 22 حافلة جديدة إلى 29 حافلة أخرى تعمل بغاز الميثان و 70 حافلة هجينة دخلت الخدمة بالفعل مؤخرا.



تمثل هذه الحافلات بداية رحلة ستقودنا إلى إحداث ثورة في عالم النقل العام في روما، وتحسين جودة وسلامة المستخدمين. (أنسامد).



