مازيراتي كلاسيك:تاريخ ترايدنت..1914إلى خمسينيات القرن الماضي

تحتفل مازيراتي كلاسيك..بتاريخ ترايدنت من عام 1914 إلى خمسينيات القرن الماضيأول مقر في بولونيا ثم المصنع في مودينا. ..حتي ظاهرة 3500 GT وضع رودولفو مازيراتي ، وهو موظف في شركة السكك الحديدية الحكومية ومتزوج من كارولينا روسي الأساس للعلامة التجارية التي تحمل الاسم نفسه ، وهو مرادف للتميز في مجال السيارات لأكثر من 107 عامًا.



في الواقع ، ورث أبناؤه السبعة شغف والدهم بالسرعة والهندسة الدقيقة ، لدرجة أن الأشقاء الثلاثة ألفيري وإيتوري وإرنستو مازيراتي افتتحوا في 1 ديسمبر 1914 في بولونيا ، في طريق دي بيبولي رقم 1 ، الشركة المجهولة حينها الفييري مازيراتي.



بعد خمسة أشهر دخلت إيطاليا الحرب وتم اختبار براعة الأخوين التقنية. بعد هذه المرحلة الصعبة والوصول الي عشرينيات من القرن الماضي تم اتخاذ الخطوة الأولى في رحلة تاريخية. خلال أشهر الشتاء من عام 1926 ، عمل ألفيري وإرنستو وإيتوري بلا كلل على إنشاء سيارة تيبو 26 ، السيارة الأولى. إنها السيارة الأولى التي تحمل اسم مازيراتي وتعرض بفخر شعار ترايدنت ، والتي كان من المقرر أن تصبح مشهورة قريبًا.



في 28 سبتمبر 1929 ، في كريمونا ، سجل بورزاكيني الرقم القياسي العالمي الجديد في الفئة C على عجلة محرك V4 المكون من 16 أسطوانة ، حيث أحرق شريطًا من الأسفلت بطول 10 كيلومترات مثل صاعقة البرق.



تقوم بذلك بسرعة 246.069 كم / ساعة ، وهو رقم قياسي سيبقى دون هزيمة حتى عام 1937. ومع ذلك ، في الثلاثينيات من القرن بدأت مرحلة ريادية جديدة: في 1 مايو 1937 ، اشترى أدولفو أورسي ، رجل أعمال من مودينيز ، الشركة من الإخوة مازيراتي.



في مايو 1939: فاز ويلبر شو ، الذي كان يقود سيارة Boyle Special 8 CTF ، بسيارة Indianapolis 500 بمتوسط ;;سرعة 185.131 كم / ساعة ، وفي 1 سبتمبر من نفس العام ، انتقلت مازيراتي رسميًا من بولونيا إلى مودينا إلى المصانع الموجودة في فيالي سيرو مينوتي ، 322.



حقبة الأربعينيات حقبة جديدة لترايدنت: بالفعل في 30 مايو 1940 فاز ويلبر شو - الذي يقود نفس سيارة Boyle Special 8 CTF - بسباق Indianapolis 500 للمرة الثانية على التوالي ، بمتوسط ;;سرعة 183.911 كم / ساعة.



في عام 1947 ، قدم House of the Trident السيارة A6 1500 في معرض جنيف للسيارات. من تصميم Pininfarina ، اخذ اختصار هذه السيارة اسمها من Alfieri وعدد الأسطوانات. إنها أول سيارة مازيراتي مخصصة للاستخدام اليومي بدلاً من السباق.



تعود معجزة مازيراتي إلى الخمسينيات من القرن الماضي. اللحظة الحاسمة هي تقديم 3500 جي تي في معرض جنيف للسيارات عام 1957. وهنا ازدادت مستويات الإنتاج لتلبية العدد المتزايد باستمرار من طلبات السيارات السياحية الفخمة.



في 4 أغسطس من نفس العام ، فاز خوان مانويل فانجيو بسباق الجائزة الكبرى الألماني على حلبة نوربورغرينغ الشهيرة ، على عجلة قيادة 250 F. بهذا الفوز ، فاز فانجيو باللقب العالمي لبطولة الفورمولا 1: بالنسبة له هذه هي المرة الخامسة ، لمازيراتي الثانية.



