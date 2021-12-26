إصدار خاص من فيات أونو مع نهاية عهدها في البرازيل

(أنسامد) - ديسمبر 26 - روما - بعد 37 عامًا من الإنتاج في البرازيل، تودع السيارة فيات أونو السوق البرازيلية، بعد أن كانت على مدار سنوات من أبرز طرازات الشركة الايطالية التي يقع مقرها في تورينو.



لقد حان الوقت لنقول وداعًا لسوق أمريكا الجنوبية أيضًا، حيث قررت مجموعة "ستيلانتس" طرح إصدار الخاص من فيات أونو يحمل اسم Fiat Uno Ciao، يقتصر على انتاج 250 سيارة فقط ستغادر مصنع الشركة في مدينة بيتيم بعد 37 عامًا من الإنتاج.



ستتوفر السيارة حصريًا باللون الرمادي، مع عجلات معدنية قياس 14 بوصة مطلية باللون الداكن، ومرايا سوداء ، ومقابض أبواب بلون هيكل السيارة وألوان العلم الإيطالي على شارة أونو على الباب الخلفي، بالإضافة إلى سلسلة من الملصقات مع عبارة "قصة أسطورة".



وتضم السيارة العديد من العناصر التي تشمل تكييف الهواء، ونظام التوجيه المعزز، وشاشة LCD، ومسند ذراع مركزي ، ونظام صوت مع اتصال بلوتوث ومنفذ USB ، وسائد هوائية مزدوجة، ومرآة ثانية لمراقبة الأطفال في الخلف ومقاعد خلفية مقسمة وقابلة للطي.



تشمل مجموعة المحركات محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 72 حصانًا عند التشغيل بالبنزين و 75 حصانًا على الإيثانول ، مع عزم دوران 93 نيوتن متر في كلتا الحالتين. (أنسامد).



