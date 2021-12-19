تراجع مبيعات السيارات في أوروبا في نوفمبر

(أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا وفي بلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة في شهر نوفمبر الماضي، حيث سجلت 864.119 سيارة، بانخفاض بلغت نسبته 17.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020.



وخلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي مبيعات السيارات الجديدة 10.8 مليون سيارة، بزيادة قدرها 0.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.



سجلت مبيعات مجموعة ستيلانتس 171.779 سيارة في أوروبا والمملكة المتحدة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية في نوفمبر، بتراجع 21.2% عن نفس الشهر من عام 2020، فيما بلغت مبيعات المجموعة خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري 2.2 مليون سيارة، بزيادة قدرها 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



في جميع أنحاء أوروبا، يضرب تسونامي حقيقي قطاع السيارات، الذي يتعرض لأزمة أشباه الموصلات، والتي تضيف إلى مشاكل الطلب أيضًا مشاكل العرض الذي تأثر بشدة بسبب توقف الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات.



في أول 11 شهرًا من عام 2021، سجلت الأسواق الصغيرة فقط في أيسلندا والنرويج نموًا في قطاع السيارات.



بينما سجلت جميع الأسواق الأخرى تراجعا، بما في ذلك أكبر خمس دول تستوعب 7 سيارات مقابل كل 10 سيارات مباعة.



مقارنة بعام 2019، سجل سوق السيارات في ألمانيا انخفاضا في الفترة بين يناير ونوفمبر قدره 28%، فيما تراجع في فرنسا بنسبة 25.1%، وإيطاليا 22.8%، وإسبانيا 32.9%، والمملكة المتحدة 28.8%.



(أنسامد).



