مازيراتي تكشف عن سيارة خاصة بديفيد بيكهام

(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - كشفت شركة مازيراتي الإيطالية المصنعة للسيارات عن سيارتها Maserati MC20 الخاصة بديفيد بيكهام، نجم كرة القدم السابق وسفير العلامة التجارية الإيطالية الذي ساهم أيضًا في تصميم السيارة.



لانتاج سيارة MC20 Fuoriserie المخصصة لديفيد بيكهام، شارك نجم كرة القدم السابق وسفير العلامة التجارية في تصميم السيارة بالتعاون مع مركز مازيراتي، لانتاج سيارة مخصصة تجسد مفاهيم الأداء والروح الرياضية.



ويُعدّ هذا المشروع جزءاً من برنامج التخصيص Fuoriserie من مازيراتي، والذي يتيح خيارات مختلفة تتيح للعملاء تصميم سيارة مازيراتي الخاصة بهم.



من خلال العمل الجماعي، حصل بيكهام ومصممو مركز مازيراتي على إصدار MC20 Fuoriserie الخاص وكانت نقطة البداية في ميامي، موطن فريق بيكهام لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تأتي السيارة بألوان تتناسب مع ألوان الفريق.



قال كلاوس بوس، رئيس قسم التصميم في مازيراتي: تتمثل مهمتنا كمُصممي سيارات في تقديم تجربة شاملة من خلال سياراتنا.



وأضاف : يمثل برنامج التخصيص لدينا فرصة أخرى لتجربة فريدة، حيث تمثل سيارة Maserati Fuoriserie صفحة جديدة يتمكن عشاق مازيراتي من خلالها من كتابة قصصهم وإطلاق العنان لإبداعهم وتحقيق رغباتهم.



(أنسامد).



