دوكاتي تكشف عن أحدث إصداراتها في دبي

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - تُعد مدينة دبي أفضل موقع في العالم حيث يمكن لعشاق الدراجات النارية مشاهدة والاستمتاع بأحدث إصدارات شركة دوكاتي، وهي دراجة Ducati DesertX.



وكشفت دوكاتي عن الدراجة الجديدة في حضور العديد من الشخصيات البارزة والشركات في وادي السيارات بمدينة إميليا رومانيا، وبحضور ستيفانو بوناتشيني، رئيس منطقة إميليا رومانيا، بالتزامن مع إطلاق العرض الرقمي العالمي الأول لدوكاتي.



وقال فرانشيسكو ميليشيا، نائب رئيس المبيعات العالمية في دوكاتي، قبل الكشف عن دراجة DesertX أمام أوبرا دبي، عند بُرج خليفة : بعد عامين، دوكاتي تدخل عالم الطرق الوعرة وهي مستعدة للتعامل مع الصحراء والطرق الوعرة.



وأضاف في تصريحات لوكالة "أنسا" : في دوكاتي، نحب التحديات، لذلك سلكنا هذا الاتجاه بحماس كبير بعد تقديم مفهوم DesertX في معرض ميلانو للدراجات النارية في عام 2019.



وتابع : لقد عملنا عليها، وفي النهاية أنشأنا دراجة تمثل قفزة مهمة إلى الأمام مقارنة بالمفهوم الذي تم تقديمه، مع سلسلة كاملة من التحسينات التي سنراها في الأيام القادمة، مضيفا : والآن نحن سعداء للغاية لأننا سنكمل عاما استثنائيا مع هذا المنتج الأخير الذي تم تقديمه هذا العام والذي سيكون معروضًا للبيع اعتبارًا من مارس 2022.



وأضاف نائب رئيس المبيعات العالمية في دوكاتي : من الناحية التجارية، أنهينا الربع الثالث بنتائج إيجابية للغاية، كما أننا سعداء للغاية بالطريقة التي سننهي بها العام الذي سيكون عامًا استثنائيًا. (أنسامد).



