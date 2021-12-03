انخفاض حوادث الطرق في إيطاليا العام الماضي

(أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - كشفت دراسة أجراها نادي السيارات الإيطالي انخفاض حوادث الطرق في إيطاليا خلال عام 2020.



وأوضحت الدراسة التي قامت بتحليل ما يقرب من 55000 كيلومتر من شبكة الطرق الرئيسية، أنه بشكل عام، وقعت 24.205 حادثة، تسببت في وقوع 911 حالة وفاة و36.518 إصابة.



في المراكز الحضرية، انخفضت حوادث الطرق بنسبة 31.7% والوفيات بنسبة 20.3%. أما بالنسبة للطرق السريعة، فقد انخفضت حوادث الطرق خلال العام الماضي بنسبة 40% تقريبًا والوفيات بنسبة 37.1%.



بلغ متوسط ;;معدل الوفيات 3.8 حالة وفاة لكل 100 حادث، بزيادة مقارنة بعام 2019 (كان 3.4). على شبكة الطرق السريعة، كان الانخفاض أكبر، حيث تراجعت الحوادث بنسبة 40% والوفيات بنسبة 37%.



لقد أثر وباء كورونا بشكل كبير على التوزيع الزمني لحوادث الطرق، حيث تم تسجيل أكبر نسبة انخفاض في عدد الحوادث في شهري مارس (-73%) وأبريل (-86%)، أي خلال فترة الإغلاق.



بينما تم تسجيل انخفاض طفيف يتراوح بين 8 و 15% في يوليو وأغسطس وسبتمبر. تم تسجيل أعلى معدل وفيات في مارس (5.4 حالة وفاة لكل 100 حادث). كان يوليو هو الشهر الذي حدثت فيه أكبر عدد من الوفيات (113). (أنسامد).



