إيطاليا: 350 ألف زائر لمعرض الدراجات النارية في ميلان

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - نحو 350 ألف عاشق للدراجات النارية قام بزيارة المعرض الدولي الدراجات النارية في ميلان "إيكما Eicma"، الذي أغلق أبوابه مساء أول أمس، في فييرا ميلانو، بنجاح منقطع النظير.



هذا العدد الكبير، الذي جاء بعد عام من الإغلاق جراء الوباء، له قيمة رمزية كبيرة، ويؤكد الاهتمام الكبير من المواطنين بالتعرف على أحدث النماذج للدراجات النارية، في هذا المعرض التاريخي.



ورغم تقليص مساحة المعرض جراء تداعيات وباء كورونا، فقد تم الوصول إلى الحد الأقصى للسعة التي تنص عليها اللوائح، في الأيام الأربعة الأولى للمعرض الذي كان مفتوحا للجمهور في أجنحته الخمسة، وكذلك في المناطق الخارجية.



وقدم منظمو المعرض تجربة آمنة للجمهور، إذ تم بيع 94% من تذاكر المهرجان عبر الانترنت، لتجنب الضغط على مكاتب بيع التذاكر في مركز المعارض.



إلى جانب الجمهور، فقد حقق المعرض على صعيد الأعمال نجاحا باهرا، إذ أنه جذب 28841 عارضا ومشغلا للقطاع، منهم 43% أجانب، في حين شارك 5127 من الصحفيين والمؤثرين والفنيين ومحترفي الاتصالات، منهم 35% من خارج إيطاليا. (أنسامد).



