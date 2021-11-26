افتتاح معرض ايكما أمام الجمهور

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - بعد نجاح اليومين الأولين المخصصين حصريًا للصحافة ومشغلي قطاع الدراجات النارية، تم افتتاح الدورة 78 من معرض ايكما للدراجات النارية في فييرا ميلانو أمام الجمهور يوم الخميس، والذي يعد أهم حدث في العالم لهذا القطاع.



منذ الساعات الأولى من الصباح، كان هناك إقبال كبير ومنظم في منطقة المعرض، والتي تستضيف هذا العام أكثر من 820 علامة تجارية من 36 دولة في خمسة أجنحة.



ويفتح المعرض أبوابه لعشاق الدراجات النارية حتى الأحد 28 نوفمبر، كل يوم من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة السادسة والنصف، مع سلسلة من الأخبار والمسابقات والعروض البهلوانية والعرض المقدم في المناطق الخارجية، حيث ستكون هناك أيضًا فرص للدراجات النارية لعمل جولات اختبارية طورها العارضون.



كما سيكون المعرض أيضا فرصة أيضًا لعشاق الدراجات الكهربائية، الذين سيتمكنون من اختبار أحدث المنتجات في عالم الدراجات الكهربائية ضمن مسار تقني تم إنشاؤه في القاعة 24.



هناك أيضًا مساحة للشركات الناشئة ومستقبل التنقل بالنسبة للدراجات النارية في المنطقة المخصصة لهم، والتي تستقبل هذا العام 15 شركة عالمية مبتكرة جاهزة لتقديم الأفكار والحلول والنماذج الأولية.



(أنسامد).



